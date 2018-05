Mais 5 times garantem vaga na 2ª fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO - Além de Santos e Vasco, outros cinco times garantiram nesta quarta-feira a vaga na segunda fase da Copa do Brasil: Coritiba, Caldense (MG), Paysandu, Cuiabá e Botafogo (PB). Agora já são 32 clubes classificados e 13 confrontos definidos na próxima fase da competição nacional.

Na capital paranaense, o Coritiba confirmou o favoritismo e venceu o CENE (MS), campeão do Mato Grosso do Sul, por 2 a 0, com gols de Júlio César e Carlinhos. Na ida, tinha havido empate por 2 a 2. Agora, o Coritiba pega a Caldense (MG), que eliminou o Duque de Caxias com desempenho parecido. Empatou fora por 2 a 2 após ter vencido em casa por 2 a 0.

Campeão do Mato Grosso, o Cuiabá passou pelo Barbalha (CE), por 2 a 0, ficando com a vaga porque tinha empatado fora por 0 a 0. Na próxima fase vai ter uma pedreira pela frente: o Internacional, atual tetracampeão gaúcho. Em Belém, o Paysandu fez 2 a 1 sobre o Maranhão, vencendo por 2 a 1, de virada. Na ida houve empate por 2 a 2. O time paraense espera o vencedor de Sport x Brasília.

Desanimado por ter perdido o título goiano nos acréscimos, o Goiás voltou a decepcionar sua torcida. Empatou sem gols com o Botafogo (PB), que ficou com a vaga porque tinha vencido em casa por 2 a 0. Agora vai enfrentar o vencedor de Santa Cruz x Lagarto (SE). No jogo de ida, em Sergipe, o Santa Cruz venceu por 1 a 0.

Ainda pelos jogos de ida, o Princesa do Solimões (AM) venceu o Brasiliense por 3 a 1. A volta será disputada na próxima quarta-feira, em Taguatinga (DF). O vencedor terá pela frente o Santos.

Nesta quinta-feira, apenas um jogo vai movimentar a Copa do Brasil. O Bahia duelará com o Villa Nova (MG), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Na ida houve empate por 1 a 1.