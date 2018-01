Mais 7 classificados na Copa do Brasil Os dez jogos disputados na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil definiram mais sete classificados para as oitavas-de-final da competição. Em Natal, o Flamengo garantiu vaga antecipadamente ao vencer o ABC por 3 a 1. Nesta fase, o time visitante que vence o primeiro jogo por dois ou mais gols de diferença, avança sem a necessidade de receber o adversário em seu estádio. A partir das oitavas, não haverá mais esta vantagem. O adversário do Flamengo na próxima fase será o Juventude, que empatou por 1 a 1 com o Mixto do Mato Grosso em Cuiabá. Na primeira partida, em Caxias do Sul, o time gaúcho havia vencido por 3 a 0. Outro a garantir vaga com um empate fora de casa - 2 a 2 com o Atlético Mineiro - foi o Goiás, que tinha vantagem por ter vencido o adversário em Goiânia por 3 a 1. Já o Coritiba e o Vitória se classificaram vencendo em casa, depois de empatarem as primeiras partidas no campo do adversário. O time paranaense fez 2 a 1 no Nacional do Amazonas e o Vitória derrotou o Rio Branco por 3 a 0. O Vitória enfrentará o São Paulo e o Coritiba, o Goiás. No Maracanã, o Fluminense garantiu a vaga derrotando o Juventude do Mato Grosso por 3 a 0, neutralizando uma goleada por 4 a 1 do adversário no primeiro jogo. Como as duas equipes terminaram com o mesmo saldo de gols, o Fluminense se classificou para enfrentar o vencedor de Santa Cruz e Grêmio na próxima fase por ter marcado gol fora de casa. O Santos, outro grande da região sudeste derrotado na primeira partida não teve a mesma sorte. O Bahia havia vencido por 2 a 0 em Salvador e voltou a repetir o placar na Vila Belmiro, habilitando-se para enfrentar o ganhador de Fortaleza e Internacional. A equipe cearense saiu na frente vencendo 1 a 0 e agora joga por um empate em Porto Alegre. O outro grande gaúcho também foi ao Nordeste e saiu derrotado: 1 a 0 para o Santa Cruz em Recife. Em Teresina, o Flamengo do Piauí venceu o Sport de Recife por 2 a 0.