Mais aliviado, Atlético-MG encara o líder Corinthians Com o "dever quase cumprido", como afirmou o técnico Cuca, o Atlético Mineiro enfrenta o Corinthians a três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro bem mais aliviado. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o time conseguiu abrir uma vantagem de cinco pontos em relação ao Ceará, o primeiro clube na zona de rebaixamento, e entra no Pacaembu, às 17 horas deste domingo, muito menos preocupado.