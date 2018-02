Mais briga no Palmeiras: Lúcio x Daniel Aconteceu de novo. E desta vez foi mais grave. Um dia depois de o volante Magrão e o atacante Thiago Gentil se estranharem no treino do Palmeiras, hoje foi a vez dos laterais Daniel Martins e Lúcio trocarem socos durante as atividades no clube. A dupla se desentendeu em um lance e, em pleno estádio Palestra Itália, iniciou uma briga que teve de ser apartada pelo zagueiro Leonardo e o volante Adãozinho. Enquanto Lúcio e Daniel Martins evitaram comentar o ocorrido, o técnico Estevam Soares, dessa vez, não ficou apenas na conversa. ?Já havia avisado os jogadores depois dos problemas de ontem que não ia mais tolerar este tipo de atitude e quem fizesse isso a partir de agora seria expulso do treino e multado. Foi o que aconteceu?, explicou. Ele pretende passar a manhã do dia do seu aniversário, nesta quinta-feira, em Jarinu, em uma dinâmica para tentar resolver o assunto que, admitiu, é motivo de preocupação. Para Estevam, os jogadores têm de ter em mente que o clube deve ser prioridade. ?O Palmeiras vem acima de tudo. É maior do que qualquer atleta, maior do que qualquer jogador?, declarou. O treinador também complementou que, ?se alguém quer arrumar confusão porque fez seis jogos e quer sair do clube é melhor falar e nós vamos providenciar. Mas quem quer ficar vai ter de se enquadrar.? Estevam disse que, apesar do vexame, a dupla briguenta não vai ser afastada do time. ?Não posso prejudicar o clube por causa de uma briga?, justificou. O técnico afirmou desconhecer os motivos da seqüência de desentendimentos, que vem desde os tempos de Jair Picerni, quando o goleiro Marcos e o atacante Muñoz brigaram durante um rachão. A lista é complementada pelo meia Elson e o atacante Júlio César, que discutiram semana passada. Exagero ? Estevam garantiu que os desentendimentos não estão afetando o trabalho diário do Palmeiras, que enfrenta o Vasco no domingo. ?Não posso dizer que o que está acontecendo seja normal, mas não é caso de entrar em pânico. A equipe tem se empenhado e feito bons treinos?, comentou o treinador. ?É um grupo que não se furta ao trabalho. Pelo contrário, de vez em quando mostram dedicação demais e é preciso freá-los.? O técnico disse que ainda deve fazer alguns testes durante os três dias em Jarinu e o time titular não está definido, a não ser pela garantia da presença do atacante Vágner Love, que foi comemorada por Estevam.