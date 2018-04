Mais confiante após vitória na estreia do Carioca, Vasco encara o Macaé

RIO - A vitória na estreia no Campeonato Carioca foi de fundamental importância para o Vasco, que iniciou o ano em meio a muita turbulência e dúvidas quanto ao desempenho do desfigurado time para a temporada 2013. O fácil triunfo sobre o Boavista no último sábado deu confiança para a nova formação, que espera repetir a boa atuação no jogo desta quarta-feira, contra o Macaé, a partir das 22 horas, em São Januário.

Grande destaque do jogo de abertura do Campeonato Carioca, o volante Pedro Ken admite que os jogadores entraram determinados a fazer uma boa apresentação e criar um clima favorável para o desenvolvimento do trabalho da nova diretoria técnica encabeçada por René Simões e Ricardo Gomes. "A gente precisava da vitória para mostrar a nossa condição para os torcedores e também precisávamos ganhar confiança. Jogamos como um time grande", destacou o jogador, emprestado pelo Cruzeiro.

Pedro Ken, porém, espera um desafio maior contra o Macaé. O time foi derrotado pelo Volta Redonda na primeira rodada e precisa se recuperar no Grupo B - o Vasco lidera a outra chave. "Estamos sempre preparados para o pior. Dificuldade vamos ter porque eles devem ter visto o nosso jogo e vão tentar se precaver de alguma maneira. Mas vamos fazer o nosso e tentar mais uma vitória", disse o volante.

Afastado da estreia para aprofundar a preparação física, o atacante equatoriano Tenorio deve jogar nesta quarta-feira. Ele se apresentou tardiamente para a pré-temporada e precisou de mais tempo para se condicionar. Assim, a expectativa é de que fique no banco de reservas e atue por cerca de 20 minutos diante do Macaé.