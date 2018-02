Mais críticas para convocação de Deco A convocação do meia Deco ainda causa divergências em Portugal. Depois de Luiz Felipe Scolari sofrer críticas da imprensa portuguesa e até mesmo de alguns jogadores de sua seleção, como Luis Figo, mais uma vez a convocação do brasileiro, recém-naturalizado, é discutida por dirigentes e técnicos. O último a entrar na lista dos que são contra Deco defender a seleção portuguesa é Octávio Machado, ex-técnico do Porto e do Sporting. "O Deco disse publicamente que não tinha interesse em defender a seleção portuguesa porque era brasileiro. É óbvio que a seleção não deve ser renegada por ninguém. Ao contrário, deve interessar a todos os jogadores que trabalham para um dia serem convocados", criticou o treinador. Octávio Machado estendeu sua crítica ao sindicato dos jogadores de Portugal: "O sindicato tem abordado muitos assuntos, até mesmo aqueles que não lhe dizem respeito. Neste caso, que envolve um jogador estrangeiro que conseguiu se naturalizar português, ainda não fez nada." Polêmica à parte, Luiz Felipe Scolari ainda não decidiu se Deco começará a partida deste sábado contra a seleção brasileira. Apesar de ter iniciado o treino de quarta-feira com Rui Costa e Deco no time titular, o treinador não chegou a uma conclusão. Nesta quinta-feira, Rui Costa jogou a maior parte do coletivo entre os titulares, enquanto Deco defendeu os reservas. No final do treino, Deco jogou entre os titulares, mas exatamente no lugar de Rui Costa.