Mais de 3,2 bilhões de pessoas assistiram à Copa do Mundo 2014

A Copa mais bilionária da história, a do Brasil em 2014, teve também a maior audiência entre todas as edições dos Mundiais. Dados publicados nesta quarta-feira pela Fifa indicam que mais de um bilhão de torcedores sintonizaram para assistir à decisão da Copa do Mundo. O torneio ainda teve uma audiência residencial de 3,2 bilhões de pessoas em todo o mundo.

"Estima-se que 280 milhões de pessoas ao redor do globo assistiram às partidas online ou em aparelhos móveis, um sinal de que cada vez mais torcedores estão abraçando as novas tecnologias para conteúdos esportivos", apontou a Fifa em um comunicado.

A Copa do Mundo de 2014 quebrou diversos recordes. "A final entre a Argentina e a campeã Alemanha atraiu uma audiência residencial de 695 milhões de pessoas, o que representa um aumento de 12% em relação à final de 2010 para torcedores que assistiram durante 20 minutos ou mais", disse.

"A audiência total da partida decisiva, que inclui espectadores que viram pelo menos um minuto em casa ou fora de casa, chegou a 1,013 bilhão de pessoas", explicou. As emissoras mostraram um total de 98.087 horas de vídeo das partidas no Brasil, um aumento de 36% em relação a 2010. Com os acordos de televisão, marketing e ingressos, a Fifa saiu com mais de US$ 5 bilhões em renda do País.