Mais de 76% dos ingressos para a Copa das Confederações foram vendidos

SÃO PAULO - Após encerrar a última fase da venda antecipada de ingressos na quarta-feira, a Fifa anunciou nesta quinta que foram adquiridas 640.635 entradas para a Copa das Confederações - equivalente a 76,23% do total colocado à venda.

Os ingressos adquiridos estarão à disposição do público para retirada a partir do dia 29, nos seis Centros de Retirada instalados nas cidades-sede. Também é possível retirar as entradas no próprio dia do jogo.

A partir do dia 1º de junho a Fifa colocará à venda o lote de ingressos restantes, que poderão ser adquiridos via internet ou mesmo nas cidades onde acontecerão os jogos da Copa das Confederações.

Quem comprou ingresso e deseja revendê-lo pode fazer a solicitação através do site da Fifa, utilizando a Plataforma de Transferência e Revenda. O pedido de revenda já está aberto e pode ser feito até três dias antes da realização da partida. Já o pedido de transferência será aberto a partir do próximo dia 1º. A entidade proíbe o repasse dos ingressos, que são nominais, sem o seu consentimento.

VOLUNTÁRIOS - Durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira no Rio, Ronaldo, membro do Conselho de Administração do COL, anunciou que 99.172 pessoas se inscreveram para trabalhar como voluntários na Copa das Confederações. Dessas, 5.652 foram selecionadas para trabalhar na competição, que acontece de 15 a 30 de junho.