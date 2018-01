Mais dois jogos agitam a Série B Além de Marília X Palmeiras e Gama-DF X Botafogo-RJ, mais dois jogos serão realizados neste sábado, às 16 horas, no Campeonato Brasileiro da Série B. Em busca da classificação à próxima fase, o Sport enfrenta a Anapolina, na Ilha do Retiro, em Recife. O time pernambucano ocupa a sexta posição, com 28 pontos. Ainda sonhando com uma vaga, o clube goiano ocupa o 18º lugar, com 22. Enquanto isso, o Vila Nova jogará contra o Brasiliense, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O time de Goiás, 20º colocado, com 22 pontos, busca a vitória, para se manter vivo na briga por um lugar entre os oito primeiros colocados. O time do Distrito Federal, quinto com 30 pontos, espera garantir a classificação com mais três pontos.