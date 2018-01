Mais dois paulistas perto da vaga na Série C A rodada deste sábado do Campeonato Brasileiro da Série C pode garantir mais dois paulistas na próxima fase da competição. Ituano ou XV de Piracicaba e a Portuguesa Santista jogam suas últimas fichas na fase de classificação. Outro paulista em campo será o já classificado União Barbarense. Pelo Grupo 22, a Portuguesa Santista não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória contra o Friburguense no estádio Ulrico Mursa, às 16 horas. Com três pontos ganhos, um empate garante os cariocas na seqüência da Terceira Divisão. Pelo Grupo 25, Ituano e XV de Piracicaba jogam às 17 horas no estádio Novelli Jr, em Itu. Com quatro pontos, basta um empate para o time de Piracicaba garantir a segunda vaga, uma vez que a primeira já é da Internacional de Limeira. Ao Ituano, time que mais investiu para a disputa, só a vitória evita o vexame de uma precoce eliminação. Ainda no sábado, o União Barbarense tenta se consolidar como líder do Grupo 26 jogando contra o União Bandeirante-PR, que também já está classificado. Para que isso aconteça basta um empate contra os paranaenses. Grêmio Maringá e Iraty, já eliminados, pediram à CBF que cancelasse seu jogo para evitar mais prejuízos, mas a entidade exigiu a realização do jogo. Antes do início da última rodada, 35 clubes já estão classificados, entre eles cinco paulistas: Sertãozinho, Botafogo de Ribeirão, Internacional, Barbarense e Atlético Sorocaba. Na quinta-feira à noite, aconteceram dois jogos pelo Grupo 28: São José 0 X 3 RS e Brasil 0 X 1 Pelotas. O RS está classificado, enquanto a segunda vaga será disputada, domingo, na briga direta entre São José e Pelotas. Confira os jogos de sábado: Grupo 05 - 16h - Caxiense-MA x River-PI Grupo 11 - 18h - Juazeiro-BA x Confiança-SE Grupo 11 - 18h - Itabaiana-SE x Lagartense-BA Grupo 12 - 16h - Comercial-MS x Operário-MS Grupo 12 - 17h - Taveirópolis-MS x Cene-MS Grupo 22 - 16h - Santista X Friburguense Grupo 25 - 17h - Ituano X XV de Piracicaba Grupo 26 - 16h - União Barbarense x União Bandeirante Grupo 26 - 16h - Grêmio Maringá-PR x Iraty-PR.