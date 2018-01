Mais dois técnicos caem no Paulistão Após a derrota do Guarani para o Paulista, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, em Campinas, o técnico Barbieri pediu demissão. Dois nomes são cotados para substituí-lo: Heriberto Cunha, ex-Portuguesa de Desportos, e Marco Aurélio Moreira, que estava no Kashima Reysol, do Japão. Na abertura dos vestiários, ninguém encontrou Barbieri. Ele já tinha deixado o clube depois uma rápida conversa com o presidente José Luiz Lourecentti. Ele prometeu se pronunciar, com mais calma, nesta quinta-feira. Barbieri assumiu o clube no meio do Campeonato Brasileiro do ano passado. Sob seu comando dirigiu o time em 34 oportunidades, com 12 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Mogi - A goleada aplicada pelo Santos (4 a 0) foi demais para o técnico Jorge Rauli. O treinador anunciou ainda no vestiário da Vila Belmiro que estava deixando o cargo. Admitiu, porém, que terá uma conversa nesta quinta-feira pela manhã com o presidente do clube. Com as saídas dos treinadores, já são três técnicos a deixarem seus clubes no Paulistão 2004, uma vez que o Oeste demitiu Márcio Rossini, após sofrer duas derrotas, para Santos e Santo André.