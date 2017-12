Mais equilibrado, Grupo E chega à ultima rodada com emoção Dos oito grupos da Copa do Mundo, o E é o único que chega à terceira e decisiva rodada com as quatro seleções com chances de se classificar para as oitavas-de-final. Vale lembrar que o segundo colocado dessa chave provavelmente vai cruzar com o Brasil, que depende apenas de um empate com o Japão para ser líder de seu grupo, nas oitavas-de-final. Às 11 horas (de Brasília) desta quinta-feira, a Itália enfrenta a República Checa, em Hamburgo, e Gana encara os Estados Unidos em Stuttgart. Dos quatro times, a Itália é o que tem mais chances de avançar. Com quatro pontos e dois gols de saldo, o time de Marcelo Lippi se classifica com vitória, empate ou até mesmo derrota, desde que Gana e Estados Unidos empatem. A República Checa, com três pontos e um gol de saldo, avança com vitória, empate ou derrota - desde que Gana e Estados Unidos empatem. Uma vitória simples sobre os Estados Unidos garante Gana, com três pontos e saldo zerado, na segunda fase. O time africano também pode empatar, desde que a Itália vença a República Checa. Já os Estados Unidos, com um ponto e -3 de saldo, necessitam obrigatoriamente da vitória sobre os ganenses aliada à derrota da República Checa para a Itália.