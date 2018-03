Mais euros na trilha de Thiago Motta Thiago Motta se prepara para dar um grande salto em sua carreira. O meia do Barcelona, que completará 21 anos no fim de agosto, sabe que na próxima temporada terá um contrato de gente grande na Europa. Seja ficando no clube catalão ou indo para o Milan ? que insiste há 20 dias em sua contratação. Além disso, está perto de assinar um contrato de patrocínio com a Pepsi. Leia mais no Jornal da Tarde