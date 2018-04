Mais experiente, Leonardo comemora retorno ao Santos

Um dos remanescentes da geração santista de 2000, o zagueiro Leonardo comemorou nesta sexta-feira seu retorno ao clube paulista. Mais experiente, o jogador de 29 anos assinou contrato até 31 de dezembro de 2016.

"Estou muito feliz. Escolhi a cidade de Santos para morar com a minha família e voltar para esse Clube maravilhoso é sensacional", afirmou o defensor, revelado pelo Santos em 2000. Leonardo integrou a geração que faturou os títulos do Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004, ao lado de jogadores como Robinho, Elano e Renato.

Em seu retorno ao time, o zagueiro vai reencontrar estes mesmos jogadores no elenco do Santos. "Já conheço vários jogadores desse atual elenco, além de ter jogado com o Robinho, Elano, Ricardo Oliveira e Renato. Além disso estou mais experiente. Agora é trabalhar muito para fazer história novamente na Vila Belmiro", disse Leonardo.

O defensor deixou o Santos em 2005 e defendeu diversos clubes, entre eles, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, São Caetano, Vasco, Prudente, Avaí, Atlético Goianiense, Criciúma, Bragantino e disputou o último Campeonato Paulista pelo Ituano. Ele tem ainda passagens pela base da seleção brasileira.