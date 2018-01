Mais goleadas nas eliminatórias O onda de goleadas nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 continuou neste sábado, mostrando o total despreparo de algumas seleções que estão na competição. Pelo Grupo 8 da zona asiática, a seleção dos Emirados Árabes Unidos derrotou Brunei por 12 a 0. O resultado deixou os árabes empatados com Iêmen e Índia na liderança do grupo, mas com uma boa vantagem no saldo de gols. Em Bagdá, o Iraque goleou o Nepal por 9 a 1, na segunda rodada do Grupo 6. Os iraquianos, tem seis pontos e dividem a liderança com o Casaquistão, que neste sábado venceu Macau por 3 a 0. Mas o Iraque leva vantagem no saldo de gols - na rodada de abertura também goleou (8 a 0 em Macau). Ao contrário da rodada anterior, quando a Austrália fez 31 a 0 em Samoa Americana, as partidas deste sábado das eliminatórias da Oceania não foi marcada pela abundância de gols. Somente um 2 a 0 australiano em Fiji e um 5 a 0 do saco de pancadas Samoa Americana sobre a não menos pior Tonga.