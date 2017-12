Mais gols brasileiros na Alemanha Os brasileiros foram os destaques da vitória por 3 a 2, de virada, do Energie Cottbus sobre o Hertha Berlim, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Alemão. O Hertha terminou o primeiro tempo ganhando por 1 a 0 com um gol de Marcelinho Paraíba aos 26 minutos, mas o também brasileiro Vragel empatou aos 11 do segundo para o Cottbus. A virada aconteceu aos 19, com Kobylanski. Brasília fez o terceiro brasileiro e do Cottbus aos 35. Preetz ainda marcou um gol para o Hertha aos 46, mas não havia mais tempo para reação. Com a vitória, o Cottbus somou 9 pontos e está somente atrás dos líderes Borussia Dortmund e Kaiserlauterm que têm 12. O Hertha é 9º, com quatro pontos. No sábado, os brasileiros Elber e Adhemar já haviam marcado na vitória do Bayern e do Stuttgart. Na outra partida deste domingo, o Borussia Moenchengladbach venceu o Colonia por 2 a 0.