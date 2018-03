Mais indisciplinado do Santos, Alison entrará 'zerado' no mata-mata do Paulistão

A partida entre Novorizontino e Santos estava com 36 minutos do segundo tempo quando Alison colocou a mão na bola. O árbitro Leandro Bizzio Marinho, então, aplicou o cartão amarelo ao volante, o que o fará desfalcar a equipe na rodada final no Campeonato Paulista, domingo, diante de São Bento, na Vila Belmiro.

O lance, porém, não deve provocar lamentações no Santos. Afinal, o time já está classificado às quartas de final do Paulistão. E, assim, Alison entrará para a disputa do mata-mata do torneio estadual "zerado" e precisando receber mais três advertências para desfalcar o time.

A situação é importante para o Santos porque Alison se tornou titular absoluto do meio-campo com o técnico Jair Ventura em 2018. E o volante é o jogador que recebeu mais amarelos pelo time nesta temporada - são seis, o que inclusive já havia provocado outra suspensão no Paulistão em dez jogos disputados, sendo que um desses compromissos foi pela Copa Libertadores.

Sem Alison, Jair poderá promover o retorno de Renato ao meio-campo do Santos no duelo com o São Bento após o veterano perder a condição de titular para Léo Cittadini. A outra opção do treinador é o jovem Guilherme Nunes, que atuou nos 11 minutos finais do clássico com o São Paulo, mas ainda não recebeu uma oportunidade entre os titulares após ser promovido do elenco de juniores depois de se destacar na Copa São Paulo, em janeiro.

O Santos está classificado às quartas de final do Paulistão, mas ainda não assegurou a liderança do Grupo D e, com 18 pontos, tem campanha pior do que as de Palmeiras e Corinthians na classificação geral.

Para não perder jogadores para as quartas de final e também pela proximidade do próximo compromisso na Libertadores - duelará com o Nacional do Uruguai no dia 15 -, não está descartada a possibilidade de jogadores serem poupados diante do São Bento, como Jair fez contra o Novorizontino.

O meia argentino Vecchio e o atacante Arthur Gomes são os principais candidatos a ganharem um descanso, afinal, estão pendurados com dois cartões amarelos e enfrentaram o Novorizontino. O polivalente meia Jean Mota também já foi advertido duas vezes, mas não foi escalado na última quarta-feira.