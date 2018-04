Mais três jogos pela Série B nesta terça Outras três partidas completam a abertura da 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira à noite, a partir das 20h30. Os times se dividem entre os que buscam a classificação e os que lutam contra o rebaixamento. Na Ilha do Retiro, em Recife, o Sport recebe o já classificado Brasiliense com a obrigação de vencer, caso pretenda manter chances de conseguir uma das oito vagas à segunda fase. Os pernambucanos estão na 11ª colocação, com 26 pontos, enquanto o time do Distrito Federal é terceiro colocado, com 36 pontos. No Estádio Machadão, em Natal, o América-RN, sem poder pensar em nova derrota, vai receber o Avaí. Com 20 pontos, o time potiguar é o 19º colocado, ou seja, entre os seis que serão rebaixados à Série C. Para o time catarinense, a vitória praticamente deixaria assegurada uma vaga, mas o empate não é descartado pelo técnico Roberto Cavalo. O Avaí tem 32 pontos, em sexto lugar. No meio da tabela, mas ainda com risco de ficar entre os seis últimos colocados, Vila Nova e São Raimundo se enfrentam no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Vila, na 17ª colocação e com 23 pontos, tenta se recuperar da goleada por 5 a 2 sofrida para o Santa Cruz. O São Raimundo é o 18º, com 22 pontos, e o empate em casa com o Ituano, em 1 a 1, no sábado, derrubou o técnico Paulo Galvão. O time será dirigido interinamente por Carlos Prata, gerente de futebol. A 20ª rodada continua na sexta-feira, com mais quatro partidas. Em Belo Horizonte, o América-MG recebe o Ceará. Ituano e Santa Cruz se enfrentam no interior de São Paulo. A Portuguesa vai à Santa Catarina enfrentar o Joinville, enquanto o Santo André recebe o CRB, no ABC Paulista.