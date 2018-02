Mais um árbitro é preso por corrupção A justiça determinou nesta quinta-feira a prisão do árbitro Dominik Marks, acusado de envolvimento no escândalo de manipulação de resultados, descoberto há aproximadamente dois meses no futebol alemão. O árbitro, de 29 anos, havia sido detido na véspera em sua casa em Berlim, acusado de haver cobrado ? 30 mil (U$40.250) para manipular resultado de uma partida em que atuou. O objetivo da fraude era beneficiar um grupo de apostadores. Segundo o porta-voz da promotoria pública de Berlim, Marks é suspeito de participação de fraude em três casos. Antes de Marks, a justiça alemã já havia determinado a prisão de Robert Hoyzer, o principal implicado no escândalo.