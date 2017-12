Mais um boato dá Rivaldo fora do Barça O tema é recorrente: chega o fim do ano e se fala na possibilidade de Rivaldo sair do Barcelona. A mais recente indiscrição a esse respeito foi feita por Josep Maria Orobitg, ex-representante do craque brasileiro. Ele afirmou, em entrevista a uma emissora de televisão da Catalunha, que o meia tem sido oferecido para ?vários clubes? da Europa, por meio de José Veiga, seu procurador atual. A intenção seria a de transferir o passe o mais rapidamente possível. As declarações de Orobitg foram feitas na quarta-feira à noite, sem a presença de Rivaldo, que viajou para o Brasil para passar as festas de fim de ano. O dirigente até recentemente cuidava de alguns interesses do astro e garantiu que a informação lhe foi repassada pelo próprio Veiga. ?Sei que há vários agentes interessados em participar da negociação.? Rivaldo fica distante das fofocas. A intenção de sair existe, mas não agora. Pelo menos é o que se depreende de entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal romano Corriere dello Sport. O titular da seleção admite que conversou com clubes italianos no passado (Lazio, Milan e Juventus), mas garante que seus projetos imediatos são a conquista do título espanhol e do Mundial. ?Depois, chegará o momento de fazer um balanço, para ver as perspectivas que se abrem?, adiantou. Rivaldo também elogiou Luis Figo, seu ex-companheiro de Barcelona e que desde o ano passado reforça o arqui-rival Real Madrid. ?Todos sentimos a saída dele?, admitiu. ?Ele tem forte carisma, tanto do ponto de vista técnico como pessoal.? A diretoria do Barcelona não quer nem tocar na hipótese de ficar sem Rivaldo. ?Ele não sai de jeito nenhum?, prometeu o presidente Joan Gaspart.