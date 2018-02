Mais um brasileiro na mira do Milan O Milan quer reforçar seu elenco para a próxima temporada com outro brasileiro além de Kaká. O clube italiano está muito interessado no lateral-direito Cafu, da Roma. E não será muito difícil fechar o negócio, porque o contrato do capitão do pentacampeonato terminará dia 30 de junho e a Roma já o avisou que não irá renová-lo, o que o deixará livre para decidir por conta própria o seu destino. Leia mais no Jornal da Tarde