Mais um classificado na Série B1 Após a 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série B1, mais um time garantiu vaga à próxima fase. O Linense goleou o Batatais por 4 a 1, na sexta-feira, e chegou aos 23 pontos, na vice-liderança do Grupo 1. Com isso, se juntou a outros três que já estavam classificados: Santa Ritense (Grupo 1), Ecus e Primavera (Grupo 2). Em compensação, a briga pelas outras quatro vagas ficou ainda mais acirrada. São cinco times brigando pelas duas vagas do Grupo 1 (Tupã, Batatais, Velo Clube, Monte Azul e Lemense) e quatro na disputa do Grupo 2 (Capivariano, Mauaense, Palestra e União Mo gi). Confira os resultados da rodada: Tupã 1 x 0 Santa Ritense, Linense 4 x 1 Batatais, Mauaense 3 x 2 XV de Caraguatatuba, Lemense 3 x 2 Fernandópolis, Palestra 3 x 1 Capivariano, Primavera 0 x 1 ECUS, Velo Clube 0 x 2 Monte Azul e União Mogi 4 x 1 Guarulhos. Classificação: Grupo 1 - 1º) Santa Ritense 25; 2º) Linense 23; 3º) Tupã 17; 4º) Batatais e Velo Clube 15; 6º) Monte Azul 14; 7º) Lemense 13 e 8º) Fernandópolis 9. Grupo 2 - 1º) Ecus 28; 2º) Primavera 24; 3º) Capivariano 19; 4º) Mauaense 18; 5º) Palestra 15; 6º) União Mogi 14; 7º) Guarulhos 6 e 8º) XV de Caraguatatuba 5.