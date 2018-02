Mais um desafio para Estevam Soares Desafio foi coisa que nunca faltou na vida de Estevam Soares. Do primeiro jogo como zagueiro profissional, aos 17 anos, quando teve de marcar ninguém menos que Pelé, até agora, quando assume o comando do Palmeiras, sua vida é feita de grandes provas, que tem conseguido superar. Mas o treinador garante que está preparado para se sair bem. Em entrevista à Agência Estado, Estevam fala sobre seu trabalho no novo clube, da carreira no futebol e de algumas experiências marcantes do passado. Agência Estado - A gente percebe que você quer o time jogando mais cadenciado e valoriza jogadas ensaiadas. Quanto tempo o grupo deve levar para assimilar essas mudanças? Estevam Soares - É difícil falar em tempo x ou y. O que a gente pode falar é que o time também não pode perder essa característica de forte marcação. Eu gosto disso. Agora, tem de saber variar também. O time perfeito, com que que todo treinador sonha, é assim: ataca bem, marca bem, prende a bola, roda a bola... AE - Você tem feito trabalho especial com os reservas. Sentiu alguém desestimulado? Estevam - Isso é normal: um treinador não consegue agradar a todo mundo. A equipe tem quatro vitórias no Campeonato Brasileiro, e na última partida ficaram de fora o Baiano, o Gabriel, o Glauber, o Diego Souza, o Elson, o Pedrinho e o Claudecir, todos jogadores que já foram titulares. Por isso, falo sempre que o Palmeiras tem um elenco bom. E neste campeonato só vai chegar quem tiver elenco. AE - Como vai ser na hora das contratações? O que foi combinado com o presidente Mustafá Contursi? Estevam - Eu acho que em qualquer clube tem de haver uma sintonia entre a presidência, a diretoria de futebol e a comissão técnica. Nós estamos sempre reunidos. Converso muito com o presidente e com o diretor de futebol, o Mário Giannini. Trocamos idéias sobre todos os aspectos. Considero o elenco do Palmeiras de qualidade. Em algumas posições estamos carentes, por exemplo, a lateral-esquerda, onde só temos o Lúcio. Mas trouxemos o Luís Henrique e o Adauto. Eu também tenho treinado o Fábio Gomes para ver o desempenho dele. A gente vai esgotar as opções e, se sentirmos que não tem ninguém no elenco, talvez eu possa pedir um lateral ou outro jogador. AE - E como você pretende fazer quando líderes do grupo - como o Marcos e o Magrão, por exemplo - estiverem em má fase? Vai se sentir à vontade para colocá-los na reserva? Estevam - Não fui contratado para agradar a A, B ou C. Eu vim para agradar a um elenco, para trabalhar e ser justo. Essa é uma premissa que carrego comigo: eu vou errar, eu posso errar, mas por achar que estou fazendo o certo. Não errar para proteger um atleta, por ficar com medo de tirá-lo do time. Por isso, rezo todo dia. Eu rezo, peço proteção, peço luz para poder enxergar o que é certo e o que é errado. E procuro sempre conversar muito com a minha comissão. AE - Em outras entrevistas você disse que a maioria dos atletas não sabe planejar a carreira, em especial a hora de parar. Como é isso? Estevam - Eu acho que o Pelé, com tudo o que você possa falar de bom ou ruim sobre ele, teve uma vida profissional exemplar. E parou na hora certa. O atleta brasileiro não tem essa cultura. Por quê? Porque são malformados. Primeiro, para esse sucesso muito cedo. Não estão preparados para receber a grana, o prestígio, o assédio feminino, esse assédio do show business, que é uma coisa de louco. E aqueles que conseguem triunfar, no final de carreira sofrem também, porque não têm esse preparo. O atleta morre duas vezes: a morte natural e a morte da carreira. AE - E como foi a história de estrear como jogador marcando o Pelé? Estevam - Minha estréia aconteceu em 1974, num jogo entre Guarani e Santos. Tinha 17 anos e meio e foi talvez a maior emoção da minha vida profissional. Teve um noticiário de um jornal de Campinas que deu a manchete "Estevam x Pelé". Foi uma loucura. AE - Você dormiu naquele noite? Estevam - Foi difícil. Todo mundo se assustava. Sei que entrei em campo receoso e quando deu 15, 20 minutos, dei uma chegada. Ele disse: "Cuidado, garoto. Você não sabe bater!" No final do jogo, teve uma bola de linha de fundo que o Carlos Alberto Torres cruzou. Fiquei olhando, marcando a bola. Subi, mas ele apareceu por trás e cabeceou. João Marcos, nosso goleiro, fez uma baita defesa, para escanteio. Foi quando o Pelé veio e me deu a dica: "Garoto, em bola de fundo, não marca a bola, não. Marca o homem na área." Ele me orientou. Terminado o jogo, eu o abracei, como fazem esses lutadores de boxe, e pedi: "Me dá a camisa?" Tenho até hoje aquela camisa 10.