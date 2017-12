Mais um drama na carreira de Luizão A contusão de Luizão sete horas depois de ter sido convocado para a seleção brasileira demonstra a incrível falta de sorte do jogador em 2001. Em abril, depois de ter sido vendido para o Borussia por US$ 12 milhões, o atacante do Corinthians foi jogar contra a Portuguesa pelo Campeonato Paulista e rompeu os ligamentos cruzados do joelho direito. O jogador ficou meses parado e a venda foi cancelada. Leia a íntegra no Jornal da Tarde