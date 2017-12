Mais um problema para Zico: brasileiro Alex se machuca Ao final da partida contra Malta, realizada neste domingo, em que a seleção do Japão venceu por 1 a 0, o técnico Zico ganhou mais uma preocupação: o lateral Alex Santos machucou o tornozelo esquerdo e ingressou na lista de contundidos da equipe. Até então, a equipe japonesa já tinha três jogadores machucados: o lateral Akira Kaji (tornozelo) e os atacantes Naohiro Takahara (joelho) e Atsushi Yanagisawa (lesão muscular). Para o amistoso contra Malta, Zico optou por poupar a dupla de atacantes, mas a intenção é escalar os dois na partida de estréia do Japão, contra a Austrália, no dia 12. Japão e Austrália estão no grupo F, ao lado de Croácia e Brasil. A equipe de Zico enfrentará a seleção brasileira no dia 22, em Dortmund.