Mais um técnico é demitido na A-2 Ameaçado pelo rebaixamento, o Mirassol também ficou sem técnico após o pedido de demissão de Pinho. Ele foi o terceiro técnico a cair, nesta segunda-feira, dentre os participantes do Campeonato Paulista da Série A-2. Antes deles, saíram Sérgio Ramirez, do América, e Walter Gama, do Sãocarlense. O Mirassol tem apenas 13 pontos, sendo vice-lanterna da competição. O time supera apenas o São José, lanterna com nove pontos. Ainda à tarde, o Rio Preto venceu o Santo André, de virada, por 2 a 1, no Grande ABC. O jogo tinha sido interrompido domingo por causa das fortes chuvas.