Mais um teste para Basílio e William Basílio e William vão formar a dupla de atacantes para o jogo desta quarta-feira na Vila Belmiro, às 21h50, contra o Atlético-PR, e a ordem é uma só: fazer com que o melhor ataque do Brasileiro (66 gols) continue marcando muitos gols. Há um mês eles treinam juntos e entraram duas vezes ao mesmo tempo no time. "Temos de manter essa escrita", disse o centroavante William. Ele marcou seu primeiro gol nesse regresso à Vila Belmiro no sábado, contra o Paraná, e acha que tem condições de continuar marcando. Tanto que, como bom cabeceador, é uma alternativa tática para Vanderlei Luxemburgo, que pode explorar mais as jogadas aéreas. "Esse tipo de jogada pode ser uma saída, mas precisamos trabalhar bem a bola, pois se o adversário vier com três zagueiros, temos de fazer o meio-de-campo e empurra-lo para seu campo". William lembra que os adversários que jogam na Vila com três zagueiros sempre sofrem por conta dessa característica do Santos. "Que dessa vez isto se repita", comentou. Se ele está com muita vontade de fazer gols e de mostrar serviço para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o centroavante sabe que mais importante do que isso é a vitória. "Somos um grupo fechado e todos os jogadores lutam pelo mesmo objetivo que é a conquista do campeonato". Mais um - Basílio vai ter outro dia de titular. Ele começará jogando e, desta vez, fará a dupla de ataque com William. "Jogamos duas partidas juntos pela Sul-Americana e agora vamos atuar pelo Brasileiro", comentou. Os dois sempre treinam juntos no time reserva e o experiente atacante comenta que "se o entrosamento ainda não é o ideal, está próximo disso". Sobre o novo companheiro, Basílio só tem elogios. "É um jogador forte, que faz bem a proteção". Como William é um atleta que atua mais fixo na área, ele já sabe como terá de jogar. "Ele joga mais fixo e eu terei de rodar bastante". A situação de reserva não abala o atacante. "Gostaria de ser titular, mas o Santos tem o Robinho e o Deivid que são excepcionais e temos de respeitá-los. Mas fiquei poucas partidas fora por contusão e, quando estou no banco, sempre entro e tenho condições de ajudar o time", finalizou.