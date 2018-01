Major League Soccer começa neste sábado nos EUA Com o glamour da contratação do inglês David Beckham e uma boa dose de talento latino, a temporada 2007 da Major League Soccer (MLS), a liga norte-americana de futebol, começa neste sábado nos Estados Unidos. Cada um dos 13 clubes jogará 30 partidas do torneio, que vai até 21 de outubro. Beckham, que ainda está no Real Madrid, assinou com o Los Angeles Galaxy por cinco anos e só se apresenta em julho. Beckham será a maior estrela da MLS, que conta ainda com outros atletas famosos, como o mexicano Blanco e o holandês Edgar Davids. Oito brasileiros vão jogar a liga americana, recheada de jogadores mexicanos. E há quem diga que o atacante Edmundo, do Palmeiras, irá engrossar a lista dos estrangeiros na MSL - tem proposta do New York Red Bulls.