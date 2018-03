Makaay marca 3 na vitória do Bayern O atacante holandês Roy Makaay marcou, pela segunda vez consecutiva, três gols em uma só partida na vitória de 4 a 2 do Bayern Munique sobre o Mainz neste sábado em Frankfurt. Na semana passada, quando o Bayern assegurou o título por antecipação, a vítima havia sido o Kaiserslautern. Neste Campeonato Alemão, Makkay já fez 19 gols. Mas o artilheiro do campeonato é Mintal, do Nuremberg, com 23 gols. O outro gol do Bayern no jogo deste sábado foi de Ballack. Para o Mainz, que escapou do rebaixamento apesar da derrota, marcaram Auer e Turk. Na luta pelo segundo lugar, que vale uma vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o Schalke 04 continua na frente do Stuttgart. O Schalke, que tem agora 60 pontos, bateu o Arminia Bielefeld por 2 a 0, com gols dos brasileiros Lincoln e Aílton, enquanto o Stuttgart derrotou o Hannover por 1 a 0, gol nos descontos do brasileiro naturalizado alemão Kuranyi. Os outros resultados da antepenúltima rodada: Freiburg 1 x Kaiserslautern 2, Nuremberg 2 x Bochum 1, Hertha Berlin 3 x Wolfsburg 1 e Bayer Leverkusen 3 x Hansa Rostock 0. Neste domingo jogam Hamburgo x Borussia Moenchengladbach e Borussia Dortmund x Werder Bremen.