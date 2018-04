Makelele é mais um a deixar a França Depois de Zidane, Thuram, Desailly e Lizarazu, é a vez do meio-campo Claude Makelele anunciar que deixa a seleção francesa. Segundo o jornal L?Equipe desta quinta-feira, o jogador do Chelsea já havia tomada a decisão há algum tempo, mas permaneceu na equipe nacional apenas para substituir seu companheiro Patrick Vieira, contundido. ?A equipe da França pertence aos jovens agora. Só que ainda eles não sabem disso?, afirmou. Makelele fez 39 jogos com a camisa da seleção da França. Sua estréia foi em 22 de julho de 1995 no empate sem gols diante da Noruega. Embora seja da mesma geração que conquistou a Copa do Mundo de 98, ele não participou do Mundial, nem da Eurocopa 2000, saindo assim sem nenhum título de peso.