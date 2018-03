Makelele é o primeiro a deixar o Palmeiras após o título

O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do volante Makelele, que pertence ao Palmeiras. A transação já era especulada há algumas semanas e só não foi anunciada anteriormente porque o Palmeiras ainda participava do Campeonato Paulista. Veja também: Conheça os heróis e reveja a campanha palmeirense Conheça os campeões dos outros estaduais pelo Brasil Makelele ficará no clube gaúcho até o final da temporada e é o segundo volante contratado pelo Grêmio após a eliminação no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil. Antes o clube havia se reforçado com Ygor, cedido pelo Vasco, e que estreou no amistoso contra o Avaí, no último final de semana. Com a contratação dos volantes, o Grêmio tenta repor a saída do capitão Eduardo Costa, que deve ser confirmada no meio do ano. O jogador foi emprestado pelo Espanyol, mas só permanecerá no Grêmio se o clube desembolsar 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 9 milhões). Makelele tem 23 anos e começou sua carreira no Santo André. Em 2007, ele foi negociado com o Palmeiras. O meio-campista foi muito utilizado por Caio Junior, mas perdeu espaço com a chegada de Vanderlei Luxemburgo.