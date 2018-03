Mal-humorado, Leão foge da imprensa Parte da seleção brasileira de futebol chegou esta manhã em Tóquio, onde se preparará para a disputa da Copa das Confederações, de 31 de maio a 10 de junho. Dez jogadores, dos 23 relacionados, viajaram com a comissão técnica. O restante está chegando aos poucos. No hotel em que está hospedada a delegação, o técnico Emerson Leão irritou-se ao ver um pequeno grupo de jornalistas brasileiros no saguão. Ele não quis dar entrevistas, reclamou com gestos da aproximação dos repórteres e seguiu em direção ao hall dos elevadores sem responder a pergunta alguma. Depois, um integrante da comissão técnica sugeriu aos jornalistas que voltassem para seus quartos e deixassem Leão circular livremente no saguão. No aeroporto de Nagoya, Emerson Leão recusou-se a conversar com jornalistas japoneses. Um jornalista japonês chegou a perguntar: Ele sempre é assim? Deu entrevista apenas à TV Globo.