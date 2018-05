Mal-humorado, Muricy estreia como comentarista. Relembre polêmicas

Com quatro títulos brasileiros, uma Libertadores e diversos outras taças no currículo, Muricy será comentarista dos canais SporTV e estreia já nesta quinta-feira, com o clássico entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias, no Mineirão. A novidade rendeu a euforia dos fãs, que já imaginam o polêmico treinador em sua nova função.

Muricy já eternizou diversos bordões, como o famoso: "Aqui é trabalho, meu filho" e "A bola pune". Também leva uma coleção de polêmicas extra-campo, com bate-boca entre jornalistas, técnicos e jogadores. Para relembrar, o Estadão separou algumas discussões do novo comentarista. Confira:

"O time que eu trabalho quem dirige sou eu"

"A Portuguesa é time grande, você não lembra disso..."

"Eles (os árbitros) têm que fazer o trabalho deles e não querer aparecer"

"Quem estiver tranquilo pode ir pra casa"

"Isso aqui não é jogo de menina"

A contratação de Muricy pelo canal das Organizações Globo foi divulgada na noite de segunda-feira durante o programa de Galvão Bueno, o "Bem Amigos". "Ele vai participar de alguns grandes jogos, alguns grandes eventos. Não vai participar daquela rotina de corre para cá, corre para lá", explicou o narrador e apresentador.

Pelo que indicou Galvão, Muricy será comentarista apenas nos jogos da seleção brasileira e em duelos internacionais de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, será integrante fixo do programa "Bem, Amigos".