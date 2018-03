Mal na Europa, zagueiro volta ao Fla Depois de um ano e dois meses na Europa, o zagueiro Fernando retornou ao Flamengo, clube pelo qual foi revelado. Ele se apresentou nesta terça-feira na Gávea e, apesar de ainda não ter assinado contrato, foi submetido a uma bateria de exames médicos. ?Não tinha lugar melhor para voltar ao Brasil. Estou feliz de voltar ao Flamengo. Não me adaptei à Europa?, declarou Fernando, que, segundo ele, sofreu várias contusões nesse período fora do País. Na Gávea, quem também tinha motivos para comemorar era o lateral-direito Leonardo. Sua documentação foi regularizada ontem na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ele pode estrear no clássico de domingo contra o Fluminense, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, pela quinta rodada do Nacional. Leonardo, inclusive, atuou uma parte do coletivo como titular no lugar de China.