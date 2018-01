?Mala preta? incentiva a Ponte A excelente fase que a Ponte Preta vive está lhe rendendo muito mais do que a liderança do Campeonato Paulista da Série A-1. Além dos torcedores e da imprensa, o time de Campinas também está sendo assediado pelos adversários, principalmente aqueles que necessitam das vitórias da Ponte para continuar sonhando em fugir do rebaixamento. Para compensar tamanha gentileza, os adversários estariam, inclusive, presenteando os jogadores pontepretanos. A tão famosa "mala preta" estaria novamente em campo nesta reta final do Estadual e já teria feito a alegria daqueles que correm risco de cair para a Série A-2 com a vitória de domingo, por 1 a 0, sobre a Internacional de Limeira. A informação de que a Ponte Preta teria recebido um prêmio pelo resultado em Limeira foi confirmada pelo vice-presidente de futebol, Marco Antônio Eberlin. O dirigente negou, porém, que o valor pago teria sido de R$ 40 mil. Os maiores interessados neste placar eram, sem dúvida, os times que brigam para se manter na primeira divisão, principalmente os desesperados União Barbarense e Matonense. Alheio a tudo isso, os jogadores estão mais do que felizes com o resultado do final de semana. Isso porque, além de garantir ainda mais a liderança isolada do Campeonato Paulista, ainda quebrou o tabu de não vencer os adversários fora do estádio Moisés Lucarelli. O mais animado, com toda certeza, é o meia Piá. Muito elogiado por suas últimas atuações e também pelo gol da vitória contra a Inter, o jogador disse que está pronto para vestir a camisa da Seleção Brasileira. "É uma oportunidade que estou aguardando há muito tempo em minha carreira", destacou. O técnico Nelsinho Baptista também acredita numa possível convocação. "O Piá vem atuando muito bem e, se for observado, tem grandes chances de vestir a camisa da seleção", ressaltou. O próximo adversário do líder do Campeonato Paulista é a Portuguesa de Desportos. O jogo acontece sábado, às 16 horas, em Campinas.