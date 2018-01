Mala preta motiva Mogi contra Caxias O Mogi Mirim, mesmo apenas cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro da Série B, enfrentará o Caxias-RS com uma motivação extra, neste sábado, às 16 horas, no estádio Wilson Fernandes de Barros, em Mogi. O gerente de futebol do Gama, Fernando Aguiar, entregou, quinta-feira, a mala preta como incentivo pela vitória dos paulistas (18º, com 16 pontos). Só não revelou o valor da gratificação, que seria de R$ 50 mil. O time gaúcho (22º, com 21) é concorrente direto do clube candango (penúltimo, com 18) contra o rebaixamento. Se empatar, o Caxias se garante na Série B de 2004. Já o Mogi Mirim, em 18º lugar, com 26 pontos, se livrou do rebaixamento, mas ficou longe da segunda fase. "Independente do dinheiro que estão falando, nosso time vai jogar para vencer", prometeu o técnico Jorge Raulli. Outros jogos - Brigando contra o rebaixamento, o Gama receberá o América-RN, no Distrito Federal. Enquanto o adversário joga para não cair, o time potiguar (15º, com 27) ainda sonha com a classificação. Mas para isso, precisará vencer, torcer por uma com binação de resultados e ganhar nos tribunais da Anapolina - que escalou Babau irregularmente. Em Belém, Remo e Brasiliense duelam pelo terceiro lugar na competição. O time paraense é o quarto, com 36 pontos, enquanto o time de Taguatinga é o terceiro, com 37. Cumprindo tabela, o Londrina (13º, com 28) jogará, em casa, contra o já classificado Santa Cruz (5º, com 35). Também sem chances de classificação, o Joinville (16º, com 27) receberá o CRB-AL (14º, com 27). Tentando terminar de forma honrosa, a Anapolina (17º, com 26) pegará, em Anapolis, o Avaí (11º, com 29), enquanto o América-MG (21º, com 23) enfrentará o São Raimundo (20º, com 25), em Belo Horizonte.