Málaga contrata o lateral Gabriel O Málaga anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Gabriel, que jogou o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. O jogador de 24 anos interessava ao Santos, mas acabou acertando com o clube espanhol e assinou contrato até 2009. Filho do ex-jogador Wladimir (Corinthians e seleção brasileira), Gabriel foi um dos destaques do Fluminense no último Campeonato Brasileiro, quando marcou 16 gols. Sua apresentação ao Málaga está marcada para o dia 2 de janeiro.