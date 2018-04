Málaga derrota o La Coruña fora e reage no Campeonato Espanhol

Depois de duas derrotas seguidas, o Málaga reagiu no Campeonato Espanhol ao vencer o La Coruña por 1 a 0, neste sábado, fora de casa. Sergi Darder marcou o único gol da partida, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, o Málaga ficou mais perto dos líderes do campeonato. O time tem agora 24 pontos, na sexta colocação da tabela. Já o La Coruña segue apresentando campanha pífia. É o penúltimo da classificação, com apenas dez pontos.

Jogando em casa, o La Coruña teve grande chance de encerrar a sequência ruim. Mesmo sem empolgar a torcida, teve a chance de sair na frente no placar, ainda na etapa inicial. Mas, aos 12 minutos, Ivan Cavaleiro desperdiçou cobrança de pênalti. Dez minutos depois, Darder não perdoou e garantiu a vitória dos visitantes.

Na próxima rodada, o Málaga vai enfrentar o Celta, derrotado pelo Real Madrid neste sábado, no dia 13, em casa. O La Coruña vai receber o Elche, no dia 15.