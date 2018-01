Málaga empata com gol nos acréscimos e mantém Valencia perto da zona da degola No último jogo encerrado neste domingo pelo Campeonato Espanhol, o Málaga empatou por 2 a 2 com o Valencia, fora de casa, graças a um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 minutos, quando Pablo Fornals balançou as redes para deixar tudo igual no confronto.