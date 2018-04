Málaga empata e fica longe da Copa dos Campeões

SEVILHA - O Málaga ficou mais distante neste domingo do sonho de voltar a assegurar vaga em sua segunda edição seguida da Copa dos Campeões. Depois de quase avançar às semifinais da competição continental nesta temporada - foi eliminado de forma incrível pelo Borussia Dortmund nas quartas de final -, o time ficou no 0 a 0 com o Sevilla, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, e viu suas chances de classificação ao importante torneio se tornarem remotas.

Com apenas duas partidas a mais a serem disputadas neste Espanhol, o time chegou aos 54 pontos, na sexta colocação, e está cinco atrás do Valencia, quarto na tabela, que hoje seria o último classificado à Copa dos Campeões e ainda tem três jogos a realizar no torneio nacional.

O Málaga também é hoje o último time do Espanhol hoje na zona de classificação para a Liga Europa, mas agora tem apenas dois pontos de vantagem sobre o Betis, que horas mais cedo derrotou o Celta por 1 a 0. Já o Sevilla ficou com 47 pontos, na oitava posição, e alimenta apenas chances matemáticas de se garantir na Liga Europa, pois ainda tem três partidas a disputar no campeonato.