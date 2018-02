Málaga festeja a fase de Dely Valdés O Málaga está próximo de chegar à semifinal da Copa Uefa e parte da proeza se deve a um veterano. O panamenho Julio Cesar Dely Valdés, 36 anos completados na quarta-feira, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Boavista na quinta. Por isso, se tornou o herói do momento de uma equipe de pouca projeção na Espanha e, por extensão, na Europa. Dely Valdés concentra a atenção de torcedores do Málaga, na fase final de carreira. Mas, com a experiência de já ter perambulado por muitos times europeus, não se ilude. Nem com os aplausos nem com a euforia dos torcedores. "Temos vantagem, embora falte muito ainda para a vaga", advertiu. "A diferença é pequena e há equilíbrio nessa disputa." O panamenho se transformou no destaque da equipe ao marcar cinco gols na Copa Intertoto - que garantiu ao Málaga o direito de jogar o torneio continental - e outros cinco nesta edição da Copa Uefa. "Foram dias maravilhosos", reconheceu. "O importante é que me sinto orgulhoso de minha forma e por jogar na Espanha." O Málaga pretende aproveitar-se do bom momento na partida que faz neste domingo com o Espanyol, em Barcelona. Com 31 pontos, ainda tem chance de brigar por uma vaga para a próxima Copa Uefa, enquanto o rival, com 26, está na zona de rebaixamento. A 26.ª rodada terá ainda o clássico entre Ath. Bilbao (30) x Valencia (46), além das partidas Alavés (28) x Barcelona (32), Atlético Madrid (38) x Celta (38), Osasuna (28) x Mallorca (31), Betis (36) x Recreativo (22) e Valladolid (31) x Sevilla (35).