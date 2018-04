Málaga se protege e amplia multa de revelação Isco

"O Málaga estava esperando por este momento. Era a crônica de um casamento anunciado. O clube tinha claro o que queria e o Isco havia deixado claro que sua primeira e única opção era o Málaga. Queremos que ele seja a bandeira do projeto. Quer estar diante de sua gente e de sua torcida. Nós agradecemos", disse o diretor esportivo do Málaga, Mario Husillos, em entrevista coletiva.

Uma grande pesquisa feita pelo jornal Marca junto aos sócios-torcedores do Real Madrid indicou que Isco era a contratação que eles mais desejavam que o clube fizesse. O garoto de 20 anos começou no Valencia, mas chegou na temporada passada ao Málaga, clube de sua terra natal. Estrela das seleções de base da Espanha, esteve nos Jogos de Londres e deve ser em breve convocado para estrear pelo time do técnico Vicente Del Bosque.

O jogador, que tinha uma multa contratual de 21 milhões de euros, agora dificulta a vida de quem quiser tirá-lo do La Roseda. "É um passo muito importante para mim e para o Málaga. Sigo agradecendo pela forma com que o clube me trata, na minha cidade, e sigo confiando em seguir crescendo. Tive ofertas, mas quis seguir aqui. Não há lugar melhor que Málaga para crescer."