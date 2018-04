Málaga vence e assume quinta posição no Espanhol

Com Real Madrid e Barcelona já disparados nas duas primeiras posições, resta ao Málaga tentar ficar com uma das duas vagas restantes na Liga dos Campeões. Atualmente elas estão com Valencia (24 pontos) e Levante (23) mas o Málaga já aparece logo atrás, com 20, em quinto, liderando todo o pelotão intermediário do Espanhol, com Sevilla (18), Espanyol, Athletic de Bilbao (ambos 17), Atlético de Madrid e Rayo Vallecano (ambos 16). Com nove pontos, o Racing é lanterna.

Todos os gols do jogo em Santander saíram no segundo tempo. O primeiro foi de Isco, aos 3 minutos, aproveitando rebote na área. Álvaro marcou contra aos 20 e ampliou a vantagem do Málaga. O Rancig descontou com Arana, cinco minutos depois, e foi em busca do empate. Já aos 44, Sebá Fernandéz recebeu de Van Nistelrooy e garantiu a vitória.