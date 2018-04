Malaui surpreende e vence a Argélia na Copa Africana

O Malaui conquistou uma inédita vitória na Copa Africana de Nações nesta segunda-feira ao derrotar a Argélia por 3 a 0, enquanto o torneio em Angola continuou a surpreender com resultados inesperados em seu segundo dia.

A vitória do Malaui em Luanda ocorreu antes de outro resultado surpreendente no jogo entre Burkina Fasso e Costa do Marfim, adversária do Brasil na Copa do Mundo, em um empate sem gols em Cabinda. Togo foi desclassificado oficialmente após sua retirada do torneio devido ao ataque contra a equipe durante o fim de semana.

O novo estádio de Cabinda estava praticamente vazio em meio à segurança reforçada após o incidente com o time de Togo.

O triunfo do Malaui foi enfático e deixará os adversários da Argélia na Copa do Mundo, incluindo a Inglaterra, longe de convencidos sobre a habilidade dos norte-africanos de apresentar um futebol competitivo na África do Sul.

No intervalo do jogo, o Malaui já administrava uma vantagem de dois gols, contribuindo com o espanto do domingo quando Angola e Mali empataram em 4 a 4 pelo grupo A.

Russell Mwafulirwa marcou o primeiro aos 17 minutos antes de Elvis Kafoteka marcar um de cabeça, aos 36 do primeiro tempo. Pouco depois do intervalo, Davi Banda encerrou o placar, antes de se contundir e deixar o gramado.