Malavi surpreende Argélia na Copa Africana de Nações A desconhecida seleção de Malavi venceu a Argélia por 3 a 0, nesta segunda-feira, em Luanda, na estreia das duas equipes na Copa Africana de Nações, disputada em Angola. Com o resultado, os malavianos assumem a liderança do Grupo A com três pontos ganhos.