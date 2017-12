Malcom confirma saída do Corinthians e agradece apoio

Em uma postagem nas suas redes sociais, o jovem atacante Malcom não apenas confirmou que está de saída do Corinthians como já fez questão de agradecer o apoio que teve e os oito anos que passou no Parque São Jorge. Ele é o sexto titular a deixar o time de Tite após o hexacampeonato brasileiro, em 2015.

"Gratidão, essa é a palavra que resume. Por tudo que o Sport Club Corinthians Paulista me fez. Há 8 anos atrás as portas do futebol se abriram para um sonho que eu cultivei no meu coração. Fui feliz aqui, conquistei títulos, fiz amigos que vou levar para a vida toda, conheci pessoas que me ajudaram no crescimento profissional... Queria agradecer a todos treinadores, comissão técnica, atletas que tive a oportunidade de jogar e a essa torcida que sempre me apoiou e acreditou no meu potencial. E dizer a esse clube que eu tenho muita gratidão e carinho. Agora é vida que segue. Obrigado a todos, obrigado Corinthians! #VaiCorinthians". O texto foi acompanhado de uma foto do time após o hexacampeonato brasileiro em seu Instagram.

Neste sábado, Malcom chegou à França na companhia de seu empresário Fernando Garcia e tudo indica que o jogador deve acertar com o Bordeaux. Antes dele, Jadson, Renato Augusto, Ralf, Vagner Love e Gil já haviam deixado a equipe. Cássio e Elias também tiveram propostas, mas devem permanecer no Parque São Jorge para a temporada 2016. Neste domingo, o Corinthians encara o XV de Piracicaba, na arena, pela estreia do Campeonato Paulista.