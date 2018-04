Malcom é chamado para lugar de Kenedy no Mundial Sub-20

Já na Austrália, onde realiza a fase final de preparação para o Mundial Sub-20, a seleção brasileira sofreu uma baixa. A CBF comunicou que o atacante Kenedy, do Fluminense, precisou ser cortado por causa de uma apendicite. Para o seu lugar, o técnico Rogério Micale convocou o atacante Malcom, do Corinthians.

Kenedy reclamou de dores na região abdominal logo após a chegada da seleção brasileira Sub-20 à Austrália. Os médicos, então, detectaram uma inflamação no apêndice do jogador do Fluminense, que precisou ser operado, em intervenção cirúrgica realizada na manhã desta segunda-feira (no horário australiano).

Em recuperação, Kenedy ficará os próximo dez dias na Austrália sob os cuidados do departamento médico da seleção brasileira Sub-20 antes de ser liberado para retornar ao Brasil. Enquanto isso, Malcom deve ser apresentar na Nova Zelândia a Micale nos próximos dias.

No último sábado, Malcom foi titular na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre a Chapecoense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E caso a seleção brasileira avance até as semifinais do Mundial Sub-20, o atacante vai desfalcar a equipe paulista em seis partidas do Brasileirão.

O Mundial Sub-20 será disputado na Nova Zelândia entre 30 de maio e 20 de junho. No Grupo E do torneio, o Brasil fará a sua estreia no dia 31, às 22 horas (de Brasília), diante da Nigéria.