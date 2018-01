Malcom grava campanha para promover 3ª camisa

O atacante Malcom foi escolhido para ser o protagonista da peça publicitária da nova camisa do Corinthians. O uniforme será na cor laranja, em referência ao Terrão, antigo campo de treinamento das categorias de base localizado no Parque São Jorge. O lateral-esquerdo reserva Guilherme Arana também participou da campanha, mas com menor destaque.

A estreia da nova camisa será contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, no Itaquerão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A pré-venda, no entanto, já começa nesta terça-feira.

A campanha de lançamento do uniforme foi batizada "Todo Poderoso Terrão". Entre os atuais titulares do Corinthians, apenas dois foram revelados nas categorias de base do clube: Malcom e Fagner. O lateral-direito, porém, deixou o clube cedo, foi para a Europa e só retornou ao Parque São Jorge no ano passado, já com 24 anos.

Malcom, 18 anos, subiu para o time profissional no ano passado com Mano Menezes. O atacante disputou 54 partidas pelo Corinthians e marcou seis gols.