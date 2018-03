Maldini abandona a seleção italiana Após pensar muito, o capitão da seleção italiana e do Milan, Paolo Maldini, de 34 anos, anunciou que não defenderá mais a seleção italiana. Já não deve jogar o próximo amistoso, contra a Eslovênia, no dia 21 de agosto. Seus companheiros de seleção e o técnico Giovanni Trapattoni ainda tentaram convencer o craque a voltar atrás, sem sucesso. Maldini nasceu em Milão e sempre jogou no Milan, conquistando vários títulos importantes. Foi seis vezes campeão italiano, três da Liga dos Campeões, duas da Copa Intercontinental, quatro da Supercopa Italiana e três da Supercopa Européia. Com o Milan, disputou 17 temporadas e jogou 476 partidas. Pela seleção, jogou 126 partidas e marcou 6 gols.