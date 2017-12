Maldini anuncia aposentadoria em 2007 Paolo Maldini planeja se aposentar em 2007. O defensor de 37 anos revelou nesta segunda-feira que continua jogando futebol apenas até o final do seu atual contrato com o Milan, clube que sempre defendeu. Capitão do Milan, Maldini estreou na equipe em janeiro de 1985. E, no começo desta temporada, superou o recorde de 571 partidas na primeira divisão do Campeonato Italiano, que pertencia ao ex-goleiro Dino Zoff. Além disso, nos 20 anos de Milan, conquistou 7 títulos nacionais e foi campeão europeu 4 vezes. Maldini também esteve na seleção italiana de 1988 até a Copa de 2002, tendo jogado 126 partidas. Na entrevista desta segunda-feira ao jornal Gazzetta dello Sport, em que anunciou a data de sua aposentadoria, Maldini também contou um segredo. Teve proposta do Real Madrid, mas não aceitou. ?Há três anos, Florentino Pérez (presidente do clube espanhol) me fez uma oferta, mas preferi continuar no Milan?, disse o jogador italiano.